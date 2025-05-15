Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da | Dış Haberler

        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da

        Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanları Antalya'da bir araya geldi. Bakan Fidan, açılış konuşmasında İstanbul Barış Müzakereleri'ne ilişkin "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        NATO üyesi 32 ülkenin Dışişleri Bakanları, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ikinci gününde Antalya'da bir araya geldi. Zirvenin ikinci gününde bir araya gelen bakanların,

        NATO Zirveleri öncesinde Müttefik Bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek toplantıda, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak. Görüşmelerde ana gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna Savaşı olacak.

        BAKAN FİDAN: İSTANBUL'DA YÜRÜTÜLECEK GÖRÜŞMELER UMARIM YENİ BİR SAYFA AÇAR

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Barış Müzakereleri'ne ilişkin "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." dedi.

        Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında selamlama konuşması yaptı.

        NATO'yu ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma bulunduğuna işaret eden Fidan, birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi görüşeceklerini paylaştı.

        Bakan Fidan, transatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımının gündemlerinde yer aldığını aktararak, "Bu bağlamda Sayın Genel Sekreter'in (Mark Rutte) vizyonunu paylaşıyoruz. İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek üzere tedbirleri konuşacaklarını dile getiren Fidan, Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışın getirilmesinin de gündemde olacağını vurguladı.

        Fidan, "Türkiye, her zaman barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunmuştur. 3 yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler, umarım ki yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda sürece nasıl destek vereceklerini konuşacaklarını paylaşan Fidan, Avrupa-Atlantik güvenliğini 360 derecelik güvenlik yaklaşımıyla ele alacaklarını söyledi.

        İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ VURGUSU

        Zirvenin ikinci gününde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, "Trump savaşların sona ermesini istiyor ve bunu umuyor. (İstanbul barış müzakereleri) Ne olacağını göreceğiz, ancak ilerleme görmek istiyoruz" dedi.

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İstanbul barış müzakerelerinden "acil" ve "koşulsuz" ateşkes beklediklerini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Rutte'den Türkiye vurgusu
        Rutte'den Türkiye vurgusu
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Habertürk Anasayfa