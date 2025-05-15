Türk futbolunun son 55 yılına Aslan pençesi!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti. Sarı-kırmızılılar, ligde şampiyonluğa ulaştığı takdirde, son 55 yılda 7. kez bir sezonu 'çifte kupayla' tamamlayacak.
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Galatasaray, çifte kupa için geri sayıma geçti.
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Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynayacağı Kayserispor maçından en az 1 puan alması halinde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak ve sezonu çifte kupayla tamamlayacak.
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Cimbom, son 55 yılda 7. kez bir sezonu iki kupayla taçlandırarak tarihi bir başarıya daha imza atacak.
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1970 yılından bu yana Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 6 sezonda 'duble' yaptı.
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Son olarak 2018-2019 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Aslan, 6 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlayacak.
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Türk futbolunun son 55 yılında 6 kezle en çok çifte kupa şampiyonluğu yaşayan takım ünvanını elinde bulunduran Galatasaray, bu alanda rakipleriyle arasındaki farkı da açacak.
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BEŞİKTAŞ 3 KEZ BAŞARDI
Sarı-kırmızılıların ardından son 55 yılda en çok çifte kupa zaferi elde eden ikinci takım ise Beşiktaş... Siyah-beyazlılar, 1989-1990, 2008-2009 ve 2020-2021 sezonlarında toplam 3 kez olmak üzere hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandı.
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FENERBAHÇE'NİN ÇİFTE KUPA HASRETİ 42 YILA ÇIKACAK
Fenerbahçe ise son 55 yılda bu başarıyı sadece 2 kez gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 1983 yılından bu yana hiçbir sezonu çifte kupayla tamamlayamadı.
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1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında iki kupayı birden kaldıran Trabzonspor'un da çifte kupa hasreti 41 yıla çıktı.
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