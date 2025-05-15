Türk futbolunun son 55 yılına Aslan pençesi!

BEŞİKTAŞ 3 KEZ BAŞARDI

Sarı-kırmızılıların ardından son 55 yılda en çok çifte kupa zaferi elde eden ikinci takım ise Beşiktaş... Siyah-beyazlılar, 1989-1990, 2008-2009 ve 2020-2021 sezonlarında toplam 3 kez olmak üzere hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandı.