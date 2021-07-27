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Elektrikli araç üreticisi Teslahaziran ayında biten çeyreğe ilişkin mali sonuçları açıkladı.

Buna göre Tesla yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98.1'lik artışla 11.96 milyar dolar gelir elde etti. Firmanın bu dönemdeki net kârı ise 1.14 milyar dolar oldu. Böylece Tesla çeyreklik kâr rekoru kırdı. Firma geçen yılın aynı döneminde 107, bu yılın ilk çeyreğinde ise 438 milyon dolar kâr etmişti.

Tesla ilk çeyreğe göre yüzde 9'luk artışla ikinci çeyrekte 201 bin 250 araç sattı. Tesla'nın beklentilerden olumlu gelen bu sonuçları, hisselerinin kapanış sonrası işlemlerde yüzde 2.1 değerlenmesine yol açtı.