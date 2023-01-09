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Teşkilat 60. bölüm full izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

Teşkilat 60. bölüm yayınlandı! Teşkilat 60. bölüm son bölüm izle!

Teşkilat 60. son bölüm 8 Ocak Pazar akşamı 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Teşkilat son bölümde; Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır. Teşkilat 60 bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Teşkilat son bölüm özeti...

Giriş: 09.01.2023 - 00:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Başrollerinde Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun gibi isimleri buluşturan Teşkilat her hafta pazar akşamı yayınlanıyor. Teşkilat 60. bölüm izlemek isteyen dizi severler Teşkilat son bölüm tek parça izleme linkini sorguluyor. İşte Teşkilat 60. bölüm full izle...

  • TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler Teşkilat 60. bölüm izleme linkini araştırıyor. Teşkilat son bölüm TRT 1 interet sitesi üzerinden yayınlanacak.

  • TEŞKİLAT 60. BÖLÜMÜ ÖZETİ

    Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır. Celine’in vurulmadan önce Ömer’in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir. Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut’un ise Helen’e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır. Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir. Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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