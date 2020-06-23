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TES için kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün saat 12'de İstanbul'da Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni (TES) görüşmek için işçi ve işveren temsilcileri ile bir araya gelecek

23.06.2020 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
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HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sendika başkanlarını kıdem tazminatını görüşmek üzere bugün için İstanbul'da toplantıya çağırdı. Saat 12'de başlaması beklenen toplantıda Türk-İş olmayacak. Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılması bekleniyor.

Geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işçi ve işveren temsilcileriyle yaptığı görüşmede Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da yer almıştı.

Görüşmede, kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) dönüştürülmesine ilişkin yasa taslağı üzerinde biraz daha çalışılması kararı çıkmış, Erdoğan, hem işçi ve işverenin, hem de ilgili bakanlıkların taslak üzerinde kendi aralarında çalışmasını istemişti.

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