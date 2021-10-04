Teslim olan örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 157'ye yükseldi.

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