Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da, PKK/KCK'lı 12 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

12 TERÖRİST SİLAHLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren Komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi." denildi.