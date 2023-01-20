11 MART 2011

14:46: Honshu Adası yakınlarında yerin 24 kilometre altıda 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14:47: Fukushima Nükleer Santrali’nde 1,2 ve numaralı reaktörler sarsıntıdan dolayı otomatik olarak kapandı. Sarsıntı etkisiyle Japon elektrik şebekesindeki tüm güç kesildi. Nükleer santralin yedek jeneratörleri devreye girdi ve reaktörleri soğutmaya devam etti.

14:48: Santral işletmecisi Tokyo Elektrik Şirketi, 1 ve 3 numaralı reaktörlerin düzgün çalışmadığını bildirdi.

14:52: Reaktör 1’in acil soğutma sistemi devreye girdi.

15:03: Reaktör 1’in soğutma sistemi otomatik olarak kapandı.

15.27: İlk tsunami Fukushima Nükleer Santrali’ne ulaştı.

15.30: Reaktör 1’in basınç göstergesindeki buharı soğutan yoğunlaştırıcı başarısız sonuç verdi.

15.46: 14 metrelik bir Tsunami dalgası Fukushima Nükleer Santrali ve şehrine yeniden ulaştı.