YOLCU OLARAK KÖPEKLER SEÇİLDİ
Uzaya çıkacak yolcu adayı olarak, Moskova’nın sert iklimlerine ve açlığına dayanabilen sokak köpekleri düşünüldü. Sağlıklı köpekler arasında olan Laika görevde kullanılacak adaylardan birisiydi.
Mushka ve Albina adlı diğer köpeklerle birlikte eğitime katılan Laika, yaklaşık olarak 6 kg ve tahmini 3 yaşındaydı.
Laika’nın sempatikliği, uysallığı ve akıllı olması projede yer alan personellerin hoşuna gidiyor ve onlar tarafından seviliyordu.
Sputnik 2 uçuşu için köpeklerin eğitimi giderek zorlaşıyordu. Kabinin iç alan darlığına alışmaları gerekiyordu ve 20 gün boyunca kabin giderek darlaşıyordu. Bu durum köpekleri huzursuz ediyordu, laksatif ilaçlara rağmen boşaltım sistemleri yeterince çalışmıyordu. Bu sebeple kabini genişletmeye karar verdiler.