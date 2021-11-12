Şoför, engelli çocuk ile annesini otobüse almadı!

Akılalmaz olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. İznik´te oturan ve Serebral Palsi (beyin felci) hastası engelli çocuğunu haftanın 4 günü Bursa´da özel bir rehabilitasyon merkezine getirdiği öğrenilen Burçin Asa Muslu, engelli bebek arabasında bulunan 7 yaşındaki oğluyla, B/29 Nolu özel halk otobüsüne binmek istedi.
Ancak otobüs şoförü, anneye bebek arabasını kapatmasını söyleyerek, engelli rampasını açmadı. Bunun üzerine otobüste ve durakta bulunan diğer yolcular sürücüye tepki gösterdi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ
DHA'nın haberine göre, görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Cep telefonu görüntüleri ile araç içi kamera görüntülerini inceleyen BURULAŞ, engelli rampasını açmayıp, yolcu ve engelli çocuğunu araca almayan şoför hakkında tutanak tutup, disiplin kuruluna sevk etti.
BURULAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, hem Büyükşehir Belediyesi´nin hem de BURULAŞ´ın özellikle engelli vatandaşların sorunsuz ulaşımı noktasında büyük hassasiyet gösterdiği ve tüm şoförlere kesin talimatlar verildiği belirtilirken, mağduriyete yol açan tüm sürücüler hakkında gerekli idari ve hukuki yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, engelli çocuk ve annesinin bir sonraki araca sorunsuz bir şekilde binip, gideceği yere kadar ulaştırıldığının araç içi kameralarınca tespit edildiği de kaydedildi.
SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK
7 yaşındaki engelli oğluyla birlikte binmek istediği özel halk otobüsüne alınmayan Burçin Asa Muslu ise, yaşadıklarını anlatı. Özel halk otobüsü şoföründen şikayetçi olmayacağını söyleyen anne Muslu, "Olay karşısında çok üzgünüm ancak şoförden şikayetçi olmayı düşünmüyorum. Onun da çocukları vardır. Ailesinin mağdur olmasını istemiyorum. O bizi otobüse almadı ancak arkasından gelen başka otobüsün sürücüsü, gideceğimiz güzergaha bıraktı. Tek isteğim, benim gibi özel çocukları olan ailelerin bu sıkıntıları bir daha yaşamaması" dedi.
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