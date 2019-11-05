05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan hayvan barınağındaki tepki çeken görüntünün ardından harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'den ibretlik bir ceza kararı çıktı. Başkan Güler, 3 belediye yöneticisini görevinden aldı.
Ünye ilçesinde geçen cuma günü etkili olan yağmurla birlikte barınakta, köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar su doldu. Köpeklerin bacaklarına kadar su dolu alanda kaldığını gören Bilge Almak, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi inceleme ve soruşturma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın da barınağa giderek incelemelerde bulundu. Barınak şartlarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı.
BAŞKAN GÜLER HEMEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ildeki hayvan barınaklarının durumuyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntüye ilişkin makamında açıklamada bulunmuştu: "Sosyal medyada bugün yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Bununla ilgili bir soruşturmayı hemen başlattım. Burada kusuru, ihmali ve hatası olanlardan kesinlikle hesabını soracağız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca yatırımlarımızı da bitirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın. Bu işin bir şov meselesi değil, bir vicdan meselesi. Biz şehirleri de canlılarla sokak hayvanlarıyla birlikte paylaşarak yaşıyoruz. Burada ihmali olanlardan hemen hesabını sormak üzere çalışmaları da başlattım."
3 YÖNETİCİ GÖREVDEN ALINDI
İşte Başkan Güler'in başlattığı o soruşturmadan ibretlik bir karar çıktı. Başkan Güler, olayda sorumluluk ve ihmalleri olduğunu tespit ettiği Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Demirel ve Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürü Mürsel Şahin'i görevden aldı.
Öte yandan halen inşaat halinde olan Ünye Hayvan Barınağındaki hayvanlar, Altınordu ilçesi ile Samsun’un Bafra ilçesindeki barınaklara gönderildi. Yaklaşık 80 köpek, yeni barınaklarında, veteriner kontrollerinin ardından kulübelere yerleştirildi. Ünye barınağının modern hale getirilmesi için inşaat sürüyor. İnşaatın 15 gün içinde bitirilerek hazır hale getirileceği öğrenildi. Altınordu ilçesindeki barınak alanında ise, yeni kafes ve barınma odalarının yapımı sürüyor.
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