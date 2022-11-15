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Teoman'a mahkemeden ret!

Şarkıcı Teoman’ın söz ve müziği kendisine ait şarkısının reklamlarda rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla bir prodüksiyon şirketine açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, alınan bilirkişi raporuna göre eserin farklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi

Giriş: 15.11.2022 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • Şarkıcı Teoman’ın, 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan, söz ve müziği kendisine ait ‘Mavi’ adlı şarkısının reklamlarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla, 2016’da bin liralık maddi, 500 bin liralık ise manevi tazminat talebiyle açtığı dava karara bağlandı.

  • İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme dosyanın bilirkişiden döndüğünü ve rapora göre reklam filmlerinde herhangi bir ihlal bulunmadığı, eserlerin tonlarının, melodilerinin farklı olduğu ve her bir eserin kendine özgü olduğu, benzerlik olmadığı belirtildi.

  • Duruşmada davacı Teoman’ın avukatı itirazlarının devam ettiğini belirterek davanın kabulünü istedi. Davalı prodüksiyon şirketi avukatı ise ihlal olmadığını ve bunun bilirkişi raporu ile sabit olduğunu söyleyerek davanın reddini talep etti.

  • Mahkeme, bilirkişi raporunu da dikkate alarak eserlerin farklı olduğunu ve araştırılacak başka hususun kalmadığı gerekçesiyle davacı Teoman'ın 500 bin liralık manevi tazminat talepli davasının reddine karar verdi.

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