Teniste pandemi nedeniyle ara verilen performans turnuvaları yeniden başlıyor.
Türkiye Tenis Federasyonu, mart ayından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan performans turnuva takvimini yeniden düzenledi.
Yapılan değerlendirmeler sonrasında ağustos ayı takvimi kesinleşti. Teniste performans turnuvaları, yarın farklı kentlerde tekrar başlayacak.
Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde 77 turnuva gerçekleştirilecek.
"TENİS SOSYAL MESAFEYE EN UYGUN SPOR"
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sağlığımızın ve özgürlüğümüzün kıymetini daha çok anladığımız bu süreçte spor yapmanın ne kadar gerekli olduğunun bir kez daha farkına vardık. Tenis, sosyal mesafeye uygun doğası ile yapılabilmeye en uygun sporlardan biri. Bu nedenle tenis bu süreçten daha güçlü, daha çok ilgi gören bir branş olarak çıkacak." diye konuştu.
"Önce sağlık" anlayışıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığının izni doğrultusunda, federasyon tarafından belirlenen kuralları her bir kulübe bildirerek 1 Temmuz itibarıyla kulüpleri açtıklarını hatırlatan Durmuş, "6 Temmuz'dan itibaren de önlemler çerçevesinde senyör turnuvalarını başlattık. Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz performans turnuvalarımıza ise 10 Ağustos'tan itibaren başlayacağız. Kulüplerimiz turnuva düzenleme konusunda oldukça istekli. Ağustos ayı boyunca farklı illerde 77 performans turnuvası düzenlenecek." ifadelerini kullandı.
Sporcuların zorlu pandemi sürecinde daha da şevklendiğine ve antrenmanlarına hız verdiğine dikkati çeken Durmuş, şunları kaydetti:
"Gidişatı yakından takip ederek turnuvalarımızı önce illerde, sonra bölgelerde, kademeli olarak daha sonrasında ise Türkiye genelinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Uluslararası gelişmeleri de yakınen takipteyiz. WTA turnuvaları başladı. ATP, ITF ve Tennis Europe da turnuvalarını ağustos ayı itibarıyla başlatacak. Uluslararası organizasyonlarımıza başlangıç konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor."
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