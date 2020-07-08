HABERTURK.COM / AA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ ile PPF Beer Topholdco B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

TEMSA'DA NE YAŞANMIŞTI?

Sabancı Holding, Temsa'yı 30 Mayıs 2019'da İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a 182 milyon 693 milyon TL karşılığında satmış ancak satışın ardından Temsa Ulaşım Araçları, 2019 sonunda borçlarına karşılık bankaların haciz uygulamaları nedeniyle geçici konkordatoya gitmiş ve üretimini bir süre durdurmuştu.

Bu durumun ardından, 1968 yılında kurulan Temsa'nın yeniden Sabancı tarafından satın alınması için yoğun bir kamuoyu baskısı oluşmuştu.

MÜSİAD, Bakan Albayrak'ın bulunduğu bir toplantıda Temsa'nın tekrar üretime geçmesine dönük çağrıda bulunmuş ve Albayrak konunun gündemlerinde olduğunda belirterek "kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

Gelişmelerin ardından Şubat 2020'de Sabancı ve Skoda ana ortağı PPF, Temsa Ulaşım Araçları'nı yüzde 50-50 almak için niyet mektubu imzalamış, geçici konkordato süresi de mayıs sonuna dek uzatılmıştı