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Otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, geçici konkordato aldı. Şirket bu vesile ile hızla üretime başlamayı hedeflediğini duyurdu. TEMSA bankalardan borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep etti. Şirket üretimini 23 Aralık'a kadar askıya almış ancak bu tarihte üretime başlayamamıştı.
'BU VESİLE İLE ÜRETİME BAŞLAYABİLECEĞİZ'
Temsa'dan yapılan açıklama şöyle:
"TEMSA yeni gücü ile Avrupa ve Amerika’daki yapılanmasını tamamlayarak, büyüme vizyonu ile yoluna devam ederken bankalarının vadesi henüz gelmemiş canlı kredileri geri çağırarak başlattığı hacizler ve bunun devamında üretime parça ve hizmet sağlayan bazı yan sanayicilerimizin aksayan ödemeler gerekçesiyle başlattığı haciz istemi başvuruları kıymetli kamuoyunun malumudur.
Şirketimiz yurt dışında büyük başarılara imza atılan bir dönemde gerçekleşen bu beklenmeyen hacizler neticesinde üretimi durdurmak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun sonucunda yurt içinde ve yurt dışında alınan siparişleri ve taahhütleri yerine getirememe noktasına gelinmiştir. 50 yılda büyük emeklerle kurulan küresel bir Türk markasının, yeniden oluşturulmasının büyük emek ve zaman alacak güven kaybına uğraması kaçınılmazdır.
TEMSA olarak uluslararası itibarımızın yanında başta çalışanlarımız, servislerimiz, bayilerimiz ve yan sanayimiz olmak üzere tüm ekosistemimize karşı önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu sorumluluğun getirdiği bilinçle şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır.
Bu vesile ile hızla üretime başlayarak, tüm yan sanayi ve bayilerimizin de desteği ile satışlarımıza ve ihracatımıza hızla devam ederek markamızı koruyacak, ürün geliştirmeye devam edebilecek ve en önemlisi kartların yeniden dağıtıldığı elektrikli otobüs dünyasındaki yerimizi pekiştirebileceğiz. Tüm bunlar sayesinde daha önce ödemeye başladığımız borçlarımızı sağlıklı ve planlı bir şekilde ödeyerek bankalarımıza karşı sorumluluklarımızı da yerine getirme imkanına da kavuşmuş olacağız.
Türkiye’nin TEMSA’sının sürdürülebilir bir dünya markası olarak yoluna devam edebilmesi için bankalarımızdan halen talebimiz, karşılıklı mutabakat ile TEMSA’nın borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır.
TEMSA gerek istihdam gerekse ihracatta Türkiye’nin gururu olacak, bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırmaya devam edecektir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz."
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