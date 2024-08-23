Turizmde Çinli akını
Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2.60 artışla 7 milyon 333 bin 812 yabancı Türkiye'yi ziyaret etti. 2023 Temmuz'a göre en çok artış Çin'den gelen turistlerde yaşandı. 2023 Temmuz'da 25 bin 41 olan Çinli turist sayısı, yüzde 73.28'lik yükselişle 43 bin 390'a geldi. 7 aylık dönemde ise Çin'den gelen turistlerin sayısı yüzde 102.46 artarak 230 bin 819'a yükseldi
Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında bir artış göstererek 7 milyon 333 bin 812 oldu.
Temmuz ayında ülkemize gelen 7 milyon 333 bin 812 yabancı ziyaretçinin 294 bin 428'i (yüzde 4.01) günübirlikçi...
Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış göstererek 28 milyon 978 bin 471 oldu. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen 28 milyon 978 bin 471 yabancı ziyaretçinin 787 bin 715'i (yüzde 2.72) günübirlikçi. Ocak-Temmuz döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
TEMMUZDA EN ÇOK ARTIŞ ÇİN'DEN
Ziyaretçi sayısının en çok arttığı ülke Çin oldu. 2023 Temmuz'da 25 bin 41 olan turist sayısı, yüzde 73.28'lik yükselişle 43 bin 390'a geldi.
Çin'i Endonezya, Diğer Güney Amerika ülkeleri, İtalya ve Arjantin takip etti.
7 AYLIK DÖNEMDE ÇİN'DEN GELEN TURİST SAYISI YÜZDE 102 YÜKSELDİ
Ocak-Temmuz dönemine bakıldığında ise 2023'e göre Çin'den gelen turist sayısı yüzde 102.46 artışla 230 bin 819'a yükseldi. Asya'nın bir diğer ülkesi Japonya'dan gelen turistlerde de yüzde 82.06 artış gözlemlendi.