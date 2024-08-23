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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti

        Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yayınladığı mesajla artık kaptan olmadığını duyurdu. Young Boys maçında Muslera ve Icardi'den sonra kaptanlık pazubandını Berkan takmıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığının Süper Kupa'da 5-0 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından alındığı öğrenildi

        Giriş: 23.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:09
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        • 1

          Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık görevi 3 Ağustos maçındaki Beşiktaş maçının ardından alındı.

          5-0 kaybedilen Beşiktaş maçının devre arasında oyundan alınan milli futbolcu, bu karara tepki göstermiş ve duşa giderken reaksiyon göstermişti.
          Konunun basına yansıması üzerine Kerem Aktürkoğlu bir açıklama yapmış ve iddiaların aksine Galatasaray değerlerine herhangi bir saygısızlığı olmadığını dile getirmişti.

        • 2

          Sarı-kırmızılı kulüp, Beşiktaş maçının ertesi günü bir toplantı gerçekleştirdi. Daha önce ayrılmak istediğini bildiren Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifleri değerlendirme kararı alındı.
          Spartak Moskova’dan 13+2 milyon Euro’luk teklif kabul edilirken milli futbolcunun Rusya’ya gitmek istememesi üzerine görüşmeler tıkandı.

        • 3

          Galatasaray’ın milli futbolcusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da, yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim. Galatasaray’a ve Galatasaray taraftarına karşı sorumluluklarımı biliyorum” dedi.

        • 4

          Öte yandan Galatasaraylı yetkililer konuya ilişkin olarak yeni sezon kaptanlarını henüz belirlemediklerini, transfer döneminin devam ettiğini ve kadronun ilerleyen süreçte değişebileceğini ifade etti.

        • 5
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