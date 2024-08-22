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        Haberler Gündem 3. Sayfa Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı | Son dakika haberleri

        Türk saldırgan, bir Türk vatandaşını başından vurdu

        Almanya'nın Frankfurt Merkez Tren İstasyonunda silahlı saldırıya uğrayan Türk vatandaşın 27 yaşındaki H. E. Olduğu ortaya çıktı. Cinayetin 4 ay önce Antalya'da öldürülen A. Ö.'ye karşılık işlendiği iddia ediliyor. Saldırgan Türk vatandaşı K.Ö. gözaltına alındı. Olay anına ait görüntüler dehşet saçtı.

        Giriş: 22.08.2024 - 19:13 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:13
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        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya'daki cinayete uzandı
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        Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Frankfurt Merkez Tren İstasyonu’ndan meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, istasyonun 9’uncu peronunda silah sesleri yükseldi. Açılan ateş sonucu bir kişi kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti.

        DEHŞET GÖRÜNTÜLER

        Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, silahlı saldırıya uğrayan kişinin Türk vatandaşı H.E. Olduğu ortaya çıktı. Olay anına ait ortaya çıkan görüntüler dehşet saçtı. İstasyonda yürüyen H. E., arkasından yaklaşan bir kişi tarafından silahla direk kafasına sıkılıyor. H. E. Yere yığılırken, katil zanlısı olay yerinden ayrılıyor.

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        SALDIRGANDA TÜRK ÇIKTI

        Olay yerine gelen Alman polisi kısa sürede saldırganı başka bir peronda yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede saldırganında Türk vatandaşı K.Ö. olduğu iddia edildi. Olayla ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı.

        4 AY ÖNCEKİ SALDIRIYA KARŞILIK

        Ortaya çıkan iddialara göre, olayın iki aile arasında 17 yıl önce yaşanan bir husumet yüzünden gerçekleştiği belirtiliyor. İddialara göre, öldürülen H. E.’nin 17 yıl önce babası öldürüldü. Bu cinayete karşılık 4 ay önce Antalya’da A. Ö. adlı kişi öldürüldü. Antalya polisi yaptığı çalışmalarda, A. Ö.’nün cinayetini T.E. adlı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

        İddialara göre Antalya’da öldürülen A.Ö.’nün akrabası olduğu öğrenilen K.Ö.’de bu cinayete karşılık T.E.’nin yakın akrabası olan H.E.’yi Almanya’da öldürdü.

        HOLLANDA’YA GİDECEKTİ

        Ortaya çıkan detaylara göre, silahlı saldırıya uğrayan H.E.’nin, Almanya’ya üç gün önce gittiği belirtildi. Olay günü Hollanda’ya gitmek için bilet aldığı öğrenilen H.E., tren istasyonunda öldürüldü.

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