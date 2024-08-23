UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Avrupa'da takımlarımız haftayı galibiyetsiz kapattı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 kaybetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3, Trabzonspor ise aynı turda St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı. Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's deplasmanından 0-0'la döndü. İşte ülke puanında son durum...
- 1
Futbolda gözler bir kez daha Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki eden UEFA ülke puanı sıralamasında... Türkiye, 2023-2024 sezonunda yakaladığı çıkışla 3 basamak yükselmişti. Peki 2024-2025 sezonunda son durum nasıl? İşte detaylar...
- 2
Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya. Yeni sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla mücadele eden Çekler, alınan sonuçların ardından sıralamada Türkiye’nin önüne geçti. 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi. Çekya takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yapıp Türkiye'yi geçti.
- 3
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
-
- 4
İşte UEFA ülke puanı sıralaması
1- İngiltere - 89,303
- 5
2- İtalya - 79,168
- 6
3- İspanya - 74,132
-
- 7
4- Almanya - 71,785
- 8
5- Fransa - 58,236
- 9
6- Hollanda - 54,733
-
- 10
7- Portekiz - 50,316
- 11
8 - Belçika - 44,200
- 12
9- Çekya - 36,850
-
- 13
10- TÜRKİYE - 35,600
- 14
11- Norveç - 31,250
- 15
12- İsrail - 30,375
-
- 16
13- Avusturya - 29,600
- 17
14- Danimarka - 29,200
- 18
15- Yunanistan - 29,000
-