3. DİŞ GICIRDATMA

Son araştırmalar, diş gıcırdatmanın (bruksizm) bazen parazit enfeksiyonlarıyla ilişkili olabileceğini gösteriyor, ancak kesin neden-sonuç ilişkisi hala belirsizliğini koruyor. Parazit enfeksiyonlarına genellikle besin eksikliği ve gıda hassasiyetleri gibi sorunlar eşlik ediyor ve bu da vücuda ek stres yükleyebiliyor.

Diş gıcırdatma sıklıkla stresle ilişkilendirildiğinden, bu bağlantı ilişkiyi açıklayabilir. Ek olarak, parazitlerin vagus siniri aracılığıyla beyinle iletişim kuran bağırsak üzerinde derin bir etkisi vardır. Bu, enfeksiyonlar tarafından üretilen toksinlerin beyin sinyallemesini bozabileceğini ve potansiyel olarak bruksizme katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. Bu karmaşık etkileşimleri tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.