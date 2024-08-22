Lugano - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

34’ Bislimi | 21' ve 52' Gedson

STAT: Thun Stadı

HAKEM: Morten Krogh (Danimarka)

SAAT: 21.30

YAYIN: S Sport Plus

LUGANO: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Geride kalan sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazandı. İsviçre Süper Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitiren Lugano, şampiyonluk grubunda ise Young Boys'un gerisinde kalarak aynı basamakta yer aldı.

Bu sezon Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan İsviçre temsilcisi, Fenerbahçe'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lugano, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımını saf dışı bırakarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.

3. KEZ LUGANO

Lugano, 1 yıl dolmadan Türk takımlarıyla 3'üncü kez eşleşerek tanıdık bir takım haline geldi. Geçen sezon Konferans Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer alan Lugano, evindeki maçı 2-0 kaybederken, İstanbul'da 3-2 galip gelmişti. Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen İsviçre ekibi bu maçları 4-3 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.