Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
İstanbul Avcılar'da yüzüne maske takan iki motosikletli şüpheli, kuyumcu ve cep telefonu dükkanını taradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anında dükkanın önünden geçen bir kişi yere yatarak canını zor kurtardı
- 1
Şüphelilerden biri, önce kuyumcuya, ardından bitişiğindeki cep telefonu dükkanına silahla ateş açtı.
- 2
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.
- 3
Yaralananın olmadığı saldırıda kuyumcu dükkanına 6, cep telefonu dükkanına ise 7 mermi isabet ettiği belirlendi.
-
- 4
Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10