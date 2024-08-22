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        Haberler Dünya İsrail ordusunun sistematik silahı: Gazze'deki Filistinliler göçe zorlanıyor | Dış Haberler

        İsrail ordusunun sistematik silahı: Gazze'deki Filistinliler göçe zorlanıyor

        İsrail ordusu, saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de nüfusun yaklaşık yüzde 90'ının yerinden edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:27 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:32
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        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
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        Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi bitmiyor.

        Saldırılardan kaçmak için oradan oraya savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze'de nereye gideceklerini bilmiyor.

        Zira, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerlerin daha sonra boşaltılmasını istiyor hatta buralara da saldırılar düzenliyor.

        İsrail ordusu, Gazze'de son bir hafta içinde "güvenli" olduğu iddia edilen bölgenin bazı kısımları dahil olmak üzere 5 ayrı sözde "tahliye emri" yayımladı.

        Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaştı.

        Adraee, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Beni Süheyla kabasının dahil olduğu bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

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        AYDA BİR GÖÇ ETMEK ZORUNDALAR

        İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

        BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

        Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

        BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

        İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

        OHCHR'DAN AÇIKLAMA

        Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin paylaşımda bulundu.

        İsrail'in, 1 Ağustos'tan bu yana Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilerden 13'üncü kez "sözde insani bölgelere" gitmelerini istediği belirtilen paylaşımda, "Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı yerinden edildi. Şimdi Gazze Şeridi'nin sadece 10'da 1 kadar bir alana itildiler." bilgisi paylaşıldı.

        Paylaşımda, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığının da altı çizildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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