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        Eylül hazırlığı! İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali

        Kavurucu sıcaklar yerini serin havaya bırakıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, haftalar süren yüksek sıcaklıkların nihayet normallere döndüğünü ve Türkiye genelinde her bölge biraz serinleyeceğini kaydetti. "Basra Körfezi üzerinden kuzeye sokulan ve Anadolu'nun iç ve güneydoğu bölgelerini kavuran sıcaklar, beklenen yağmurlarla yerini eylül hazırlığına bırakacak" diyen Öztel, İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimalinin de belirdiğini söyledi

        Giriş: 22.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:55
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        • 1

          Türkiye’de uzun zamandan sonra Anadolu’da yağmurlu günler başlıyor. Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz, hafta sonu beklenen yağmurlardan en çok etkilenen bölgeler olacak.

        • 2

          24 Ağustos Cumartesi günü Doğu Karadeniz’de şiddetli yağışlı geçebilir, Rize-Ardeşen arasında yine tahminlere uygun davranmakta, su baskınlarına karşı tedbirli olmakta yarar var. Akdeniz’in iç kesimlerinde de cumartesi günü Isparta-Konya arasında kuvvetli yağabilir.

        • 3

          Yarından itibaren etkisine gireceğimiz yağışlı havaya rağmen, hissedilen sıcaklık pek fazla düşmüyor. Kıyı merkezlerde İstanbul-Bursa-Çanakkale-İzmir-Antalya hattında yine hissedilenler 35°C civarında olacak.

        • 4

          Yağmurlar lokal ve uzun süreli olmadığı için havayı ve toprağı ancak bir süre için serinletebiliyor. Bunaltıcılık Marmara’ya komşu merkezlerde bir süre daha devam ediyor.

        • 5

          Yangın haritasında ise Ege Bölgesi yine yüksek yangın tehlikesi altında görünüyor. Bugün yeniden kuzey ve kuzeydoğudan esmeye başlayan rüzgar, Ege’nin yamaçlarındaki arazileri (Güney ve batı cephelerinde) kurutuyor.

        • 6

          Hafta sonu yeşil alanlarda çok dikkatli davranmaya, yanar halde hiçbir nesneyi doğaya bırakmamaya, kullanmamaya özen gösterelim.

        • 7
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