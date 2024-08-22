BASİT BİR CEVAPLA: HİÇBİR ŞEY!

Hikaye doğru olsun ya da olmasın, Büyük Piramit'in büyük bir liderin ve bizim hayal gücümüzü harekete geçirme gücünü kesinlikle kanıtlıyor: Napolyon böyle bir tepkiye yol açacak ne görmüş olabilir? Büyük Piramit'in içinde tam olarak ne var? Basit cevap, aslında pek bir şey olmadığıdır.