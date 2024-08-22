Büyük Piramit'in içindeki sır: Napolyon ne gördü?
Gizem ve tarih dolu Büyük Piramit'in içi, sayısız efsane ve spekülasyonla çevrilmiştir. Napolyon'un piramitin karanlık koridorlarında geçirdiği tek bir gece, tarihin en büyük sırlarından biri olarak anlatılır. Peki, Napolyon burada gerçekten ne gördü?
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Mısır’ın görkemli Büyük Piramidi, binlerce yıldır insanlığın hayal gücünü zorlayan sırlarla dolu. İmparator Napolyon Bonapart, bu devasa yapının derinliklerinde geçirdiği gecede neye tanıklık ettiğini asla açıklamadı. Peki Büyük Piramit'in içinde ne var? İşte detaylar...
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NAPOLYON'UN EFSANESİ
Napolyon efsanesine göre, Fransa'nın gelecekteki imparatoru Mısır'daki Büyük Piramit'ten solgun ve sarsılmış bir halde çıkmış, Kral Odası'nda saatlerce yalnız kalmıştır. Onu neyin sarstığını hiçbir zaman açıklamadı, ama iddiaya göre bu olay hayatını değiştirdi.
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BASİT BİR CEVAPLA: HİÇBİR ŞEY!
Hikaye doğru olsun ya da olmasın, Büyük Piramit'in büyük bir liderin ve bizim hayal gücümüzü harekete geçirme gücünü kesinlikle kanıtlıyor: Napolyon böyle bir tepkiye yol açacak ne görmüş olabilir? Büyük Piramit'in içinde tam olarak ne var? Basit cevap, aslında pek bir şey olmadığıdır.
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KATI TAŞ KÜTLELERİ
Büyük Piramit ya da Khufu Piramidi, Giza'nın üzerinde yükselen üç piramidin en eskisi ve en yüksek olanıdır. M.Ö. 2551-2528 yılları arasında inşa edilen piramidin orijinal yüksekliği 147 metre ya da yaklaşık 45 kattır. Muazzam büyüklüğü onu seyredilmesi gereken bir mucize haline getirmektedir, ancak Büyük Piramit ve komşuları Khafre ve Menkaure Piramitleri çoğunlukla sadece katı taş kütleleridir.
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Daha kesin olmak gerekirse, Büyük Piramit'i oluşturan yaklaşık sayı olan 2,3 milyon blok kesilmiş kireçtaşı. Her üç piramidin de orijinalinde, Khafre'nin piramidinin kapağında görüldüğü gibi, daha hafif kireçtaşından bir dış kaplaması olmalıydı. Pırıl pırıl parlayan beyaz kireçtaşının piramitleri şimdikinden daha da göz kamaştırıcı bir gösteri haline getirdiğini ancak hayal edebiliriz.
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KRALLARIN SON DİNLENME YERİ
Giza Piramitleri, kendilerinden önce ve sonra gelen Mısır piramitleri gibi, firavunlarının ya da krallarının son dinlenme yeri olan kraliyet mezarlarıydı. Genellikle kraliçelerin gömüldüğü yerleri ve günlük sunular için morg tapınaklarını içeren kapsamlı bir mezar kompleksinin parçasıydılar.
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Firavunun son dinlenme yeri genellikle piramidin altındaki bir mezar odasıydı. Büyük Piramit'in yeraltı odaları olmasına rağmen, bunlar hiçbir zaman tamamlanmamıştır ve Khufu'nun lahdi, Napolyon'un Büyük Piramit'in derinliklerinde kaldığı söylenen Kral Odası'nda bulunmaktadır.
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İÇERİSİNDE ÇOK AZ AÇIK ALAN VAR
Komşuları gibi Büyük Piramit de devasa kütlesinin içinde çok az açık alana sahiptir. Napolyon Kral Odası'na çok dar bir yükselen geçitten, Kraliçe Odası'nı geçerek ve ardından Büyük Galeri adı verilen daha uzun ve bombeli bir geçitten ulaşmış olmalıdır. Napolyon, Kral Odası'na girdiğinde buranın küçük ve kalın granit bloklarla kaplı olduğunu görürdü.
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SADECE DEVASA BİR LAHİT
Mısırlılar ancak daha sonraki piramitlerde mezar odalarını hiyeroglif metinlerle süslemeye başladıkları için mekân çok sade olmalıydı. Dahası, Napolyon'un 18. yüzyılın sonundaki Mısır Seferi sırasında piramitler çoktan yağmalanmış olacaktı.
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Napolyon bu odada söylentilere konu olan hazineleri bulamazdı, sadece bir zamanlar kralın mumyasının bulunduğu, zemine sağlam bir şekilde yerleştirilmiş devasa granit lahiti bulabilirdi.
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SADECE HAYAL EDEBİLİRİZ!
Büyük Piramit'in ya da Giza yakınlarındaki diğer piramitlerin içinde görülecek pek bir şey olmadığından, Napolyon'u neyin korkutmuş olabileceğini ancak hayal edebiliriz. Tıpkı piramitlerin diğer gizemlerini hayal edebildiğimiz gibi!
Kaynak: Brittanica