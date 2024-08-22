Edis ile Berrak Tüzünataç tatilde
Popçu Edis, oyuncu arkadaşı Berrak Tüzünataç ile Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 22.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:26
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Edis ile Berrak Tüzünataç, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
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Cennet Koyu'nda görüntülenen ikili, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Denizden çıkan Edis, duş aldıktan sonra centilmenlik yaptı.
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Ünlü popçu, Tüzüntaç’ı bekleyip havlusunu ona verdi.
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Tüzünataç, kurulanırken böyle görüntülendi.
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