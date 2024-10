Kraliçe Camilla'nın oğlu annesi ile Kral Charles'ın ilişkisi hakkında konuştu: Çok uyumlular

Kraliçe Camilla'nın oğlu Tom Parker Bowles, 24 yıldır yemek yazarlığı ve eleştirmenliği yapıyor. Kral Charles ile evlenerek kraliyet üyesi olan annesi hakkında şimdiye kadar hiç konuşmadı. Çıkardığı son yemek kitabında kraliyetin beslenme alışkanlıklarını ve gastronomik tercihlerini detaylı bir şekilde anlattı.

"Başımı bir aslanın çenesine soktuğumu biliyordum ama çeyrek asırdır yemek üzerine yazdıktan sonra bunu şimdi yapamazsam ne zaman yapabilirim?" diyen Tom Parker Bowles, 'Cooking and the Crown' adlı kitabında, annesinin tarifleri de dahil olmak üzere Kraliçe Victoria'dan Kral Charles'a kadar her hükümdarla ilgili yemek bilgilerine yer verdi.