St. Gallen - Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibi St. Gallen ile 0-0 berabere kalarak küçük de olsa bir avantaj yakaladı. Bordo-mavililer, rövanş maçını 29 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla deplasmanda karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
Özellikle ilk yarıda birçok fırsattan yararlanamayan bordo-mavililer, beraberliğe razı olarak turu Trabzon'a bıraktı.
RÖVANŞ 29 AĞUSTOS'TA
Trabzonspor ile St. Gallen arasındaki rövanş mücadelesi 29 Ağustos Perşembe günü Akyazı Papara Park'ta oynanacak. Fırtına'ya tur için her türlü galibiyet yeterli olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Toma'nın orta sahadaki hatası sonrasında Orsic topu kazandı. Gelişen hızlı hücumda Orsic'in pasına hareketlenen Visca, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ati-Zigi meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Orsic'in vuruşunda, top üstten auta gitti.
8. dakikada Savic'in uzun pasında Bardhi, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki Bardhi'nin vuruşunda, kaleci Ati-Zigi'nin müdahale ettiği top direkten döndü.
45+1. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Savic, topu kale sahasına doğru indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ati-Zigi topu çıkardı.
52. dakikada Visca, sol kanattan köşe atışını kullandı. Arka direkte iyi yükselen Mendy'nin kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
66. dakikada Visca, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Trezeguet'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
86. dakikada Ruiz'in sol kanattan kullandığı kornerde Geubbels, kale sahasındaki kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Miguel Nogueira, VAR incelemesinin ardından Geubbels'in Dragus'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti.
Stat: St. Gallen
Hakemler: Miguel Nogueira, Pedro Martins, Paulo Bras (Portekiz)
St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Quintilla (Dk. 34 Stevanovic), Görtler, Toma (Dk. 72 Csoboth), Witzig (Dk. 72 Ruiz), Geubbels, Akolo (Dk. 72 Cisse)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Savic, Denswil, Barisic, Okay Yokuşlu (Dk. 62 Lundstram), Mendy (Dk. 84 Umut Güneş), Visca, Bardhi (Dk. 73 Cihan Çanak), Orsic (Dk. 62 Trezeguet), Enis Destan (Dk. 84 Dragus)
Sarı kartlar: Dk. 25 Okay Yokuşlu, Dk. 81 Barisic, Dk. 84 Abdullah Avcı (Teknik direktör) (Trabzonspor), Dk. 72 Enrico Maassen (Yedek kulübesinde), Dk. 80 Ruiz, Dk. 90+1 Görtler (St. Gallen)