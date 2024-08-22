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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomi Profesörü Hanke: Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomi Profesörü Hanke: Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor

        Dünyaca ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye'nin otomobil pazarına yönelik paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:54
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        Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye'nin otomobil pazarına yönelik paylaşımıyla gündem oldu.

        Hanke Türkiye'deki Hyundai fabrikasına değinerek "Türkiye'deki Hyundai fabrikası 2024'ün ilk yarısında 13 fabrika arasında yüzde 119,9 ile en yüksek işletme oranını kaydederek Kore, ABD ve Hindistan'ı bile geride bıraktı. Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor" dedi.

        Hanke'nin X'teki paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

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