Papaya meyvesini hiç denediniz mi? Kalp sağlığından cilt güzelliğine sayısız faydası bulunuyor!

Ayrıca, birçok araştırmacı beyindeki aşırı serbest radikallerin Alzheimer hastalığında önemli bir faktör olduğuna inanmaktadır. Bir çalışmada, Alzheimer hastalarına altı ay boyunca fermente papaya özütü verildiğinde, DNA'daki hasarı gösteren ve aynı zamanda yaşlanma ve kanserle de bağlantılı olan bir belirteçte yüzde 40'lık bir düşüş yaşandı.