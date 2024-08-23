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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı - 22 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Karadeniz'in iç kesimleri, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Akdeniz'in kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı, Ankara ve Konya'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 07:42 Güncelleme: 23.08.2024 - 07:47
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        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Yağmurlu 33°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Parçalı bulutlu 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 34°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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