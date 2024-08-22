Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
Barcelona'nın kadroda düşünmediği Ansu Fati için en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği iddia edildi
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Sport'un haberine göre, Barcelona'nın kadro planlamasında düşünmediği Ansu Fati için en yüksek teklifi yapan kulüp Fenerbahçe.
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Ancak 21 yaşındaki hücum oyuncusu şu anda Türkiye'de oynamak konusunda pek emin değil.
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Fati'nin gönlünde Sevilla'nın yattığı söylenirken oyuncuyla Benfica ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.
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Barça'nın yüksek maaşların büyük bir kısmından tasarruf etmek için Ansu Fati ile yolları ayırmaya sıcak baktığı aktarıldı.
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Fati'yi şimdilik elinde tutan Barcelona ise sol kanada bir transfer yapılması halinde Ansu Fati'yi kiralık olarak gönderebilir.
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Geçtiğimiz sezonu Brighton'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki genç futbolcu, çıktığı 27 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
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Daha önce Barça'nın en büyük potansiyellerinden olarak gösterilen Fati, 80 milyon euro'luk piyasa değerini ulaşmıştı. Genç oyuncunun şu anki piyasa değeri ise 20 milyon euro...