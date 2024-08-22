'Kral' yine sadık kaldı

Sabah yine yaylaya gittiğimizde, geldiğimizi gören 'Kral' havlamaya başladı. Yanına gittiğimizde eşek doğmuş ve 'Kral' da koyunda olduğu gibi onu yalnız bırakmamış. 'Kral'a çok teşekkür ediyoruz. 'Kral' onların yanında kalmasa kurtlara yem olurlardı. O gerçek bir kral" diye konuştu.

Sürü sahibi iş insanı Ferit Kaya ise koyunda olduğu gibi bunda da 'Kral'a ziyafet çektirerek ödüllendireceğini söyledi.