Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Zayıflama yolculuğunda bu yiyeceklerden uzak durun! Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!

        Zayıflama yolculuğunda bu yiyeceklerden uzak durun! Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!

        Kilo vermek istiyorsanız, beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek önemlidir. Diyetinizde yer alan bazı yiyecekler, çabanızı baltalayarak hedefinize ulaşmanızı zorlaştırabilir. İşte kilo verme yolculuğunuzda kesinlikle uzak durmanız gereken 5 besin!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fazla kilolar ve bu kilolardan kurtulmak günümüzdeki en büyük problemlerden biri haline geldi. Hareketsiz yaşam sürmek veya kötü beslenme bu kiloların oluşmasının en baş sebeplerinden biridir. Peki günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz sağlıklı olarak düşünüp kilo verme konusunda sizi oldukça zorlayan yiyecekler nelerdir? Diyetisyen Betül Serttaş konu hakkında bilgiler verdi.

        • 2

          KIZARTMA

          Lezzetiyle herkesin hayran olduğu kızartmalar hem sağlığın hem de kilo vermenin en büyük düşmanı. Et, balık, tavuk, patates gibi kızartılmış gıdalar kızartma yapıldığında trans yağ oluşturur.

        • 3

          Bu da kolesterolü artırır ve vücutta yağ oranınızın artmasına, damar tıkanıklığına sebep olur. Kilo vermeyi kolaylaştırmak için kızarmış ve yağlı besinler yerine haşlanmış besinleri tüketmeniz önerilir.

        • 4

          BEYAZ UN

          Beyaz un içeren gıdaları tükettiğinizde kan şekeriniz ani yükseleceğinden daha hızlı acıkmanıza neden olur. Bu durum da gün içerisinde daha fazla kalori almanıza yol açar ve doyma hissinizi azaltır. Kilo vermek isteyenlerin beyaz un içeren ekmek, kek, börek, pasta gibi besinlerden uzak durması gerekir.

        • 5

          Günlük beslenmemizde çavdar, tam buğday, tam tahıl, kepek veya yulaf unlarını tercih ederek kilo verme sürecinize destek olabilirsiniz.

        • 6

          TUZ

          Türkiye'de günlük ortalama tuz tüketimi 18 gram! İhtiyacımız ise sadece 5 gram. Gün içerisinde aşırı miktarda tuz tüketiyorsanız vücudunuzda ödem oluşumuna neden olabilirsiniz. Bu yüzden kilo verme sürecine yardımcı olmak adına günlük alınan tuz miktarını sınırlamanız gerekir.

        • 7

          Gizli tuz içeren salamura, salam, sucuk, sosis, cips gibi besinleri de hayatınızdan çıkarmanız ödem oluşumunu azaltıp kilo vermenizi kolaylaştıracaktır.

        • 8

          ŞEKER

          Şekerin fazlası vücudumuzda karaciğer tarafından yağ olarak depolanır. İdeal bel ölçüsünün üzerinde olan ve göbek bölgesinde yağlanma olarak bilinen elma vücut tipli bireylerin fazla şeker tükettiği yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

        • 9

          Fazla şeker tüketimi insülin salınımını arttırdığından bölgesel yağlanmaya neden olmaktadır. Bu yüzden günlük beslenmemizde basit şeker alımından kaçınmalı bunun yerine kompleks karbonhidrat kaynaklarından faydalanmalısınız.

        • 10

          ASİTLİ İÇECEKLER

          Gazlı içeceklerin içerisinde bulunan şeker, insülin salgılanmasını arttırır ve kan şekerinde düzensizliklere yol açar. Gün içerisinde asitli içecekler çok tüketildiğinde kişide halsizlik, hızlı acıkma, daha fazla şekerli ve gazlı içecek tüketme isteği ve tatlı krizlerini kontrol edememe gibi sorunlar görülmeye başlanır.

        • 11

          Asitli içecekler yüksek dozda fruktoz ve glukoz şurupları içerdiklerinden kalp hastalıkları, diyabet gibi metabolik rahatsızlıklara davetiye çıkartır. Bu süreçte maden suyu, ayran, şekersiz ev yapımı limonata gibi içecek tercihlerini benimseyerek asitli içecekleri hayatımızdan çıkarabiliriz.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        İflasın eşiğinden
        İflasın eşiğinden
        Okan Buruk isyan etti
        Okan Buruk isyan etti
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Habertürk Anasayfa