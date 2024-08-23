8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor

"ŞU AN TÜM ŞÜPHE KAÇIRILMA ÜZERİNDE"

Araçların sorgulamaları yapılırken, kızının bulunmasını isteyen Arif Güran, "Kızım dün saat 15.30 sıralarında camiden çıkıyor. Okulun orada tespit ettik. Ondan sonra halen haber alamıyoruz. Önce tüm akrabalarımızla aradık. Jandarma da hemen dahil oldu. AFAD da gelip aradı. Maalesef bir türlü iz bulamıyoruz. Eğer kim para karşılığında kızımı kaçırmışsa, kim ne kadar isterse ona vereceğim. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Biz sürekli mazlumun yanında olan insanlarız. Bir insanın başına bir şey gelirse biz sürekli onların yanındayız. Benim kızımdan ne istediler. Kanalda yapılan aramada herhangi bir şey bulamadık. Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor. Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor. Allah’ın izniyle devlet kızımı bulacak. Ben umutluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Benim kızımı ölü veya diri bulsunlar. Ben bunu istiyorum" dedi.