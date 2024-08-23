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        Haberler Gündem Güncel 8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor | Son dakika haberleri

        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor

        Diyarbakır'da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatıldı. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve bölgede arama çalışmaları sürerken baba Arif Güran, "Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor. Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor. Kızımı ölü veya diri bulsunlar. Ben bunu istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:55 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:17
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        • 1

          Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

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          İlçenin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla çocuklarını aramaya başladı.

        • 3

          Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu.

        • 4

          İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri sevk edildi. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve çevrede ekiplerin Narin’i arama çalışması sürüyor.

        • 5

          YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR İNCELENİYOR

          Çalışmalarda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve 200 jandarma personeli görev alırken, jandarmaya ait helikopterle de havadan destek veriliyor.

          Çalışmalar kapsamında Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç tespit edildi.

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          "ŞU AN TÜM ŞÜPHE KAÇIRILMA ÜZERİNDE"

          Araçların sorgulamaları yapılırken, kızının bulunmasını isteyen Arif Güran, "Kızım dün saat 15.30 sıralarında camiden çıkıyor. Okulun orada tespit ettik. Ondan sonra halen haber alamıyoruz. Önce tüm akrabalarımızla aradık. Jandarma da hemen dahil oldu. AFAD da gelip aradı. Maalesef bir türlü iz bulamıyoruz. Eğer kim para karşılığında kızımı kaçırmışsa, kim ne kadar isterse ona vereceğim. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Biz sürekli mazlumun yanında olan insanlarız. Bir insanın başına bir şey gelirse biz sürekli onların yanındayız. Benim kızımdan ne istediler. Kanalda yapılan aramada herhangi bir şey bulamadık. Şu an tüm şüphe kaçırılma üzerinde. Kızım kaybolmadan önce bir hafif ticari araç geçiyor. Jandarma buradan o saatlerde geçen yaklaşık 150 aracın sorgulamasını yapıyor. Allah’ın izniyle devlet kızımı bulacak. Ben umutluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Benim kızımı ölü veya diri bulsunlar. Ben bunu istiyorum" dedi.

        • 7

          YOL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

          Narin Güran için arama çalışması sürerken, yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi.

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          Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu teyit etti. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürülürken, Narin'i arama çalışmaları sürüyor.

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