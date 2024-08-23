Peker Açıkalın'dan haber var
Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama geldi. Doktoruyla kamera karşısına geçen oyuncu, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdiğine dair bir iddia basına yansımıştı.
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Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtilmişti.
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Çıkan haberlerin ardından oyuncunun eşi Çilem Akalın açıklama yaparak; "Çilem Akalın, "Eşim 4 ay önce ameliyat olduğunu. Gayet iyi ve sağlıklı. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın" demişti.
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Günler sonra Peker Açıkalın'dan da bir açıklama geldi.
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Doktoru Serdar Demir ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu; "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" dedi.
Oyuncunun doktoru da; "Peker her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah" ifadelerini kullandı.