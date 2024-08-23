İzlanda'daki yanardağda Aralık ayından bu yana 6. patlama!
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağda, Aralık ayından bu yana altıncı kez patlama yaşandı, yanardağın püskürttüğü lavlar kameralara yansıdı
Giriş: 23.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:23
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Yanardağın püskürttüğü lavlar kameralara yansıdı.
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Patlama, bir dizi depremin ardından saat 21:00 civarında başladı.
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Yetkililer, patlamanın etkilerinin bazı yolların kapanmasıyla sınırlı olduğunu söyledi.
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Patlamanın hava ulaşımını etkilemesinin beklenmediği kaydedildi.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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