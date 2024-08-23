Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Habertürk'ün ulaştığı görüntülerde tüyler ürperten vahşetin izleri yer aldı. Odasında öldürüldüğü belirlenen Hande'nin cinayetinde kullanılan çekiç, bıçak ve makasın dairenin başka yerlerinde olduğu görülüyor. Avukat Hasan Kocabey, Hande'nin yatağında uykusunda öldürüldüğünü belirterek, "O duvardaki kan izleri cinayetten sonra sanki Hande katiline direnmiş gibi bir izlenim yaratmak için yapılmış. Duvarda kan ve boğuşma izleri görünmekte olay yeri fotoğraflarında. Buna rağmen yerde kan izi tespit edilememiştir. Bu da hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.
- 1
İstanbul Kadıköy'de 4 Ocak 2001'de evinde başına çekiçle vurulup, boğazı kesilerek öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun ulaştığı görüntüler kan dondurdu.
Kadıköy'ün İçerenköy Mahallesi'nde 4 Ocak 2001 yılında meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş, evinde öldürülmüş olarak bulundu.
Polis olayla ilgili yaptığı incelemede küçük kızın başına bir çekiçle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kesildiğini tespit etti.
- 2
Olay Yeri İnceleme ekipleri, önce hiçbir şeye dokunmadan olayın gerçekleştiği dairede kamera kaydı ve fotoğraf çekimi yaptı. Olay yerinde yapılan incelemede Hande Çinkitaş'ın cansız bedeni kendi odasında hemen yatağın yanında sırtüstü yerde yatar halde bulundu. Tüm bu anlarında kameraya çekildiği görüntülerde, yataktaki yoğun kan izleri de dikkat çekiyor.
- 3
OLAYDA KULLANILAN ÇEKİÇ VE BIÇAKLAR
Otopsi raporuna göre Hande'nin başına çekiç vurularak boğazı kesildi. Ve bileklerinde de kesik izleri bulundu. Kayda alınan görüntülerde cinayette kullanılan bıçaklardan biri hemen dairenin girişinde sapı kırılmış olarak görülüyor.
Çekiç ise kanlı olarak hemen salonun girişinde yerde olduğu görülüyor.
-
- 4
KANLI DUVAR VE AYAK İZİ
Daireye girildiğinde Hande'nin odasına girilen holdeki duvarda kan izleri dikkat çekiyor. Ayrıca Hande'nin odasına girişte de kanlı bir ayak izi göze çarpıyor. Kıvrılan halı üzerinde de bir bıçak göze çarpıyor. Ayrıca mutfakta da yerde bıçak ve makas görülüyor.
- 5
HANDE'NİN SAÇI KESİLMİŞ
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Hande'nin her iki avucunda ve üstünde saç telleri bulunmuştu. Bu saç tellerinin Hande'ye ait olduğu ve bir makasla kesilerek oraya yerleştirildiği ortaya çıkmıştı.
- 6
AVUKAT KOCABEY: HANDE ODADAN DIŞARI ÇIKMADI
Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer’in (annesi fotoğrafta) avukatı Hasan Kocabey, Hande'nin kendi odasında ve yatağında öldürüldüğünü söyledi.
Hande'nin gece yatağında saldırıya uğradığını anlatan Kocabey, "Cinayet sonrası da olay yeri de kurgulanarak farklı bir olay yeri sahneleri yaratılmış" dedi.
Kocabey "Olay yeri görüntülerine baktığımızda, holdeki duvarda kan izlerini görüyoruz. Ve olayda kullanılan materyallerinde hep farklı yerlerde olduğunu görüyoruz. Bize göre bu tamamen katil tarafından hazırlanmış bir kurgudur. Çünkü Hande yatağında öldürüldü ve hiçbir zaman hole giderek mücadele etmedi." dedi.
-
- 7
"HAYATIN OLĞAN AKIŞINA AYKIRI"
Duvardaki kan lekelerine dikkat çeken Kocabey "O duvardaki kan izleri cinayetten sonra sanki Hande katiline direnmiş gibi bir izlenim yaratmak için yapılmış. Duvardaki o kan lekeleri katil tarafından sürtme sonucuyla yapıldığı görüntülerde aşikar. Duvarda kan ve boğuşma izleri görünmekte olay yeri fotoğraflarında. Buna rağmen yerde kan izi tespit edilememiştir. Bu da hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.
- 8
BABA MÜEBBET ALDI AMA TUTUKLANMADI
İstinaf Mankemesi'nde görülen son duruşmada baba hakkında en ağır ceza olan "Canavarca hisle öz kızına karşı kasten veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Mahkeme, üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında da yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı.
Cezası iyi halden müebbete çevrilen ve hakkında tutukluluk kararı verilmeyen babaya ise yurt dışı yasağı konuldu.
- 9
NE OLMUŞTU?
12 yaşındaki Hande Çinkitaş, 4 Ocak 2001'de Kadıköy'deki evinde hunharca öldürüldü. Cinayetten 19 yıl sonra gözaltına alınıp tutuklanan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Ş. Çinkitaş hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2020'de dava açıldı.
SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETMİŞTİ
Açılan bu davada cumhuriyet savcısı, 6 ay tutuklu kalan ve tahliye olan sanıklar Nezih Çinkitaş ve Ş. Çinkitaş hakkında, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ
Kartal Adliyesi'nde 2 yıl önce görülen davada mahkeme, üzerlerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle sanıklar Nezih Çinkitaş ve Ş. Çinkitaş'ın, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
DAVA BÖLGE MAHKEMESİNE GİTTİ
Mahkemenin beraat kararının ardından dosya istinaf mahkemesine gönderildi. Bölge mahkemesinde yapılan üçüncü duruşmada baba Nezih Çinkitaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıktı. Üvey anne Ş. Çinkitaş'a ise beraat kararı verildi.
-