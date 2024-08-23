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        Haberler Gündem Güncel Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eski erkek arkadaş şikayet etti, evde köpeklere işkence ortaya çıktı!

        Bursa'da bir kadının evindeki 4 köpeğe yaptığı işkencenin güvenlik kamerası görüntüleri eski sevgilisi tarafından polise verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında da köpekler hayvanat bahçesine teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:24
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          Bursa'da E.D.C. (30) isimli kadının evindeki 4 köpeğe yaptığı işkencenin görüntüleri, eski erkek arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

        • 2

          DHA'nın haberine göre polis soruşturma başlatırken, 2'si yavru, 4 köpek, Osmangazi ilçe Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Köpekler, savcılık kararından sonra geçici olarak sahiplendirilecek.

        • 3

          Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde oturan E.D.C. isimli kadın, iddiaya göre, evinde baktığı Pomeranian cinsi, 2’si yavru, 4 köpeğe sürekli şiddet uygulayarak eziyet etti.

        • 4

          Olay, E.D.C.'nin eski erkek arkadaşının, evde bulunan güvenlik kameralarını cep telefonu ile izledikten sonra, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, polise vermesiyle ortaya çıktı. E.D.C.'nin, yavru ve yetişkin köpeklere bağırıp daha sonra da dakikalarca dövdüğü görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

        • 5

          Gelen tepkiler üzerine E.D.C., köpekleri bırakarak evden ayrılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, savcılıktan alınan iznin ardından köpekleri geçici olarak Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlar Barınağına bıraktı.

        • 6

          Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, 15 Ağustos günü yapılan ihbar sonrası, belirtilen adrese gittiklerini belirterek, "4 köpeğe şiddet edildiği tanısını koyduk. Dişi olan yavru köpeklerin birinde de darp ve sol gözünde kanama tespit ettik" dedi.

        • 7

          Bursa Cumhuriyet Savcısının kararı ile köpeklere barınaklarında, veteriner hekim kontrolünde baktıklarını söyleyen Özdemir, "Yetişkin hayvanlar 3-4 yaşlarında, yavruların ise 45 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda durumları iyi. Annelerini emen yavrulara kuru mama da veriyoruz. Savcılık kararı ile bu hayvanları geçici olarak özel veya tüzel kişilere sahiplendireceğiz" diye konuştu.

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          Bu arada HAYDİ ekibi, cep telefonu ile de ulaşamadığı E.D.C.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

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