Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.333,97 %1,50
        DOLAR 30,9038 %0,17
        EURO 33,3984 %0,32
        ALTIN 2.013,98 %0,68
        FAİZ 43,21 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 22,99 %0,79
        BITCOIN 52.187,00 %0,54
        GBP/TRY 38,9440 %0,14
        EUR/USD 1,0798 %0,17
        BRENT 82,74 %-0,98
        ÇEYREK ALTIN 3.292,86 %0,68
        Haberler Ekonomi Emlak Tema İstanbul 2’de teslimler başladı - Emlak Haberleri

        Tema İstanbul 2’de teslimler başladı

        Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi Ortaklığı'nda hayata geçirilen Tema İstanbul 2 projesinde teslimler başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tema İstanbul 2'de teslimler başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tema İstanbul 2’de teslimler başladı. 2 bin 280 konut ve 70 villadan meydana gelen proje, daha önce aynı bölgede Tema İstanbul ve Tema İstanbul Bahçe projelerini yapan Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi Ortaklığı’nın imzasını taşıyor.

        Tema İstanbul 2’de satışı devam eden 1+1’den 4+1’e varan alternatif daireler için farklı ödeme modelleri yer alıyor. Projede yüzde 30 peşin, kalanı vade farksız tamamlama seçeneği sunuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!
        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Habertürk Anasayfa