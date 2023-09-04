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        Haberler Gündem TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde kaza! Ölü ve yaralılar var

        TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde kaza! Ölü ve yaralılar var

        TEM Otoyolu Çatalca mevkii, İstanbul istikametinde, 3 aracın karıştığı kazada, ölü ve yaralılar var. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 21:29 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:38
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        TEM Otoyolu'nda feci kaza!
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        TEM Otoyolu Çatalca mevkii, İstanbul istikametinde, 3 aracın karıştığı kazada, ölü ve yaralılar var. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #TEM Çatalca
        #haberler
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