TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde kaza! Ölü ve yaralılar var
TEM Otoyolu Çatalca mevkii, İstanbul istikametinde, 3 aracın karıştığı kazada, ölü ve yaralılar var. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Giriş: 04.09.2023 - 21:29 Güncelleme: 04.09.2023 - 21:38
TEM Otoyolu Çatalca mevkii, İstanbul istikametinde, 3 aracın karıştığı kazada, ölü ve yaralılar var. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışanları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
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