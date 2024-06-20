TEM kenarında ceset bulundu
İstanbul Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda 34 yaşındaki Adem Yoğurt'un cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen Yoğurt'un yakınları sinir krizi geçirdi.
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TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkisi Ankara istikametinde ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri yaptığı çalışmada yerde hareketsiz yatan kişinin 34 yaşındaki Adem Yoğurt olduğunu belirledi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yoğurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi.
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Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemelerin ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Yoğurt'un hayatını kaybetiğini öğrenen yakınları olay yerine akın ederken, bazıları sinir krizi geçirdi.
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