"YURT DIŞI İÇİN BEKLEMEYE KARAR VERDİM"

Aleyna Tilki, gazetecilerin, "Bir albüm çalışmanız vardı... Aynı zamanda bir de yurt dışına açılma hedefleriniz vardı. Bu ikisi nasıl gidiyor?" sorusuna; "Şu an iki albüm hazırlığı var. Biri Türkçe, diğeri İngilizce olacak. Hâlâ daha onlar üzerinde yoğun bir şekilde devam ediyorum. Mükemmeliyetçi olduğum için biraz süreç uzuyor. Çok güzel bir albüm olacak. Tüm odağım bu gerçekten. Hatta bu albüm için yurt dışı projelerine ara verdim. Türkiye'de bir albüm çıkarmadan orada bir albüm yapmak istemedim. Sadece bir - iki şarkı yaptım. Yurt dışı için ve beklemeye karar verdim. Ülkemde bu kadar sevilirken Türkçe albüm olmadan oralarda bir albüm yapmak istemedim. O yüzden bu Türkçe albüm için oradaki projeleri iki yıldır bekletiyorum" yanıtını verdi.