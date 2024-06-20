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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boğulma vakaları: Şanlıurfa Valisi Şıldak: 12'si çocuk 17 kişi öldü - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kent genelinde bu yıl sulama kanalı ve göletlerde 17 kişinin boğulduğunu belirterek, "Sulama kanalları, barajlar ve göletler yüzmek ve serinlemek için uygun değildir. Buralarda suya girilmesi yasaklanmıştır ve son derece tehlikelidir. Lütfen çocuklarımızı bu tehlikeden koruyalım" uyarısında bulundu. Boğulan 17 kişiden 12'sinin çocuk olduğu öğrenildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:07
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Şanlıurfa'da yaşanan suda boğulma olaylarına dikkat çekti.

        "12'Sİ ÇOCUK 17 KİŞİ BOĞULDU"

        AA'da yer alan habere göre kanal, baraj ve göletlere girilmemesi çağrısında bulunan Şıldak, 2024 yılında şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişinin su kanalı, gölet ve benzeri yerlerde boğulduğunu bildirdi.

        "SULAMA KANALI, BARAJ VE GÖLETTE YÜZÜLMEZ"

        Vali Şıldak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Her yıl yaz döneminde çok sayıda çocuğumuz ve gencimiz maalesef çok üzücü bir şekilde suda boğularak hayatını kaybediyor. Sulama kanalları, barajlar ve göletler yüzmek ve serinlemek için uygun değildir.

        "LÜTFEN ÇOCUKLARIMIZI KORUYALIM"

        Buralarda suya girilmesi yasaklanmıştır ve son derece tehlikelidir. Lütfen çocuklarımızı bu tehlikeden koruyalım. Yeni can kayıplarını önleyelim."

        ÖNLEM VE TEDBİR ALINMASINI İSTEDİ

        Boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla ilgili birimlere, Kaymakamlıklara ve DSİ'ye gerekli önlemlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için talimat verdiğini aktaran Şıldak, ailelerden de çocuklarını bu yönde uyararak yasak ve tehlike arz eden sulara girmemeleri yönünde tedbir almalarını istedi.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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