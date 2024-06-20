Bütün ünlüler aynı plajda
Çeşme'deki plaj ünlüler geçidine sahne oldu. Aynı plajda karşılaşan ünlüler; bayramlaşıp, sohbet etti
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı, Bülent Şakrak - Esra Akpınar ve Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk, bayram tatili için Çeşme’ye gitti.
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Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı, Bülent Şakrak - Esra Akpınar ve Özge Özpirinçci - - Burak Yamantürk aynı plajda denk geldi.
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Denize girmek için Çiftlikköy’e giden ünlüler, tesadüfen aynı noktada olduklarını fark etti.
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Suda sohbet edip bayramlaşan, birbirleriyle şakalaşan ünlüler, sanki galada gibiydi.
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Her sene yaz dönemini Çeşme’de geçiren Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı çifti, bu yaz Çeşme’ye misafir olan ünlü arkadaşlarıyla yakından ilgilendiler.
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Çevrelerinde bulunan vatandaşlar ise bu kadar ünlü ismi bir arada görünce, şaşkınlık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştı.
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