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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Katliam gibi kazada 4 ölü! | Son dakika haberleri

        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı!

        Konya'da sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, karşı şeride geçip başka bir araca çarptı. Dehşete düşüren kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 bebek ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:35
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        Katliam gibi kazada 4 ölü!
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada sürücüler ve eşleri yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre çiftlerin yaralanan 1'i 6 aylık, diğeri 2 yaşında olan bebekleri ise hastanede tedaviye alındı.

        KONTROLÜ KAYBEDİP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Yusuf Yılmaz’ın (30) kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçerek Hüseyin Kart (30) idaresindeki otomobile çarptı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz (27) ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) hayatını kaybetti.

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        İKİ BEBEK AĞIR YARALANDI

        Yılmaz çiftinin 6 aylık bebeği M.H. Yılmaz ile Kart çiftinin kızı N. Kart (2) ise ağır yaralandı. İki bebek, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazada ölen 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KAHREDEN AYRINTILAR

        Öte yandan kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Sürücülerden Yusuf Yılmaz’ın polis memuru olduğu, Konya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı belirtildi. Yılmaz’ın, ziyaret için Hatay’da bulunan eşi Zeynep Yılmaz ile 3 aylık bebeklerini alıp Konya’ya dönerken kazanın yaşandığı bildirildi. Çiftin kızları M.H.’nin ise kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde entübe edildiği öğrenildi.

        Polis memuru Yılmaz’ın İstanbul’da yaşayan ailesinin Konya’ya gelerek cenazeleri teslim alması bekleniyor. Konya Şehir Hastanesi’nde otopsileri yapılan Hüseyin ve Şeyma Kart çiftinin ailelerinin de Adana’dan gelip cenazeleri teslim alacağı öğrenildi.

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        #son dakika
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