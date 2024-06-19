Michy Batshuayi adım adım Galatasaray'a!
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi transferinde son aşamaya geldi. Sarı kırmızılılar, oyuncuyla ufak pürüzleri görüşüyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de forma giyen ve sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinin sonuna gelen Michy Batshuayi'nin yeni adresi belli oluyor.
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Galatasaray, Michy Batshuayi transferinde son aşamaya geldi.
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Belçikalı golcü, yıllık 3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya yakın.
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Galatasaray'ın oyuncuya 4-5 milyon TL imza parası ödemesi bekleniyor
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Galatasaray'ın Batshuayi'ye ikinci santrfor olarak değil, Mauro Icardi ile birlikte forma giyebileceğini ve daha fazla süre bulabileceğini aktarıldığı belirtiliyor.
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Belçikalı yıldız toplamda 24 gol 3 asist yaptı.
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Transfermarkt verilerine göre Michy Batshuayi'nin güncel bonservis bedeli 8.5 euro olarak gösteriliyor.
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