Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunun kavga ettiği genci öldürdü! Üvey baba dehşeti - Konya haberleri | Son dakika haberleri

        Oğlunun kavga ettiği genci öldürdü! Üvey baba dehşeti!

        Konya'da, 48 yaşındaki Sebahattin İ., üvey oğlu 17 yaşındaki B.Ç.'nin kavga ettiği aynı yaştaki Süleyman Armıtdalı'yı karnından bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anının görüntüsü kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 07:37 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da olay, Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta meydana geldi. Süleyman Armıtdalı (17) ile arkadaşı B.Ç. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        GENCİ KARNINDAN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre olay yerinden ayrılan B.Ç., durumu üvey babası Sebahattin İ.’ye anlattı. Oğlunun kavga ettiği yere giden Sebahattin İ., Süleyman Armıtdalı'nı karnından bıçakladı.

        YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan Armıtdalı, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Sebahattin İ. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Süleyman Armıtdalı, tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Armıtdalı’nın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Saraçoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sebahattin İ.'nin Süleyman Armıtdalı ile karşılaştığı, kısa süre konuştuktan sonra kameranın açısından çıktığında belinde bulunan bıçağı çıkarıp Armıtdalı'nı yaraladığı, daha sonra olay yerinden kaçtığı, Armıtdalı'nın yaralı halde Sebahattin İ.'nin peşinden koşmaya çalıştığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Habertürk Anasayfa