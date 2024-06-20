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Sivas, Çankırı ve Yozgat'ta 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili bir gelişme de Erzurum'da yaşandı.

YÜKSEK ATEŞLE HASTANEYE BAŞVURDU

AA'da yer alan habere göre Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki, evli ve 5 çocuk annesi Bilgenur Yıldırım, kene ısırması sonrası yüksek ateş şikayetiyle Olur Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Hasta, buradaki müdahalenin ardından önce Artvin Yusufeli Devlet Hastanesine, ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

ACİL KAN İHTİYACI VAR

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavisi devam eden Yıldırım'ın, acil kan ihtiyacı olduğu öğrenildi. Hastanın eşi Gürsel Yıldırım, hayvancılık yaptıkları için zaman zaman vücutlarında keneyle karşılaştıklarını söyledi.

REKLAM "2 GÜNDÜR BURADAYIZ" Yıldırım, kenenin hayvanlarla ilgilenirken üzerine çıktığını değerlendirdiklerini belirterek, "Yaylaya çıktıktan sonra ateşlendi. Olur'a gittik, orada ilaç verdiler. Daha sonra iyileşmeyince Yusufeli'ne gittik. Oradan da buraya sevk ettiler, 2 gündür buradayız" dedi. VALİLİK DE ÇAĞRIDA BULUNDU Erzurum Valiliğince de sosyal medya hesaplarından, kadın için kan ihtiyacı olduğuna dair duyuruda bulunuldu. Kene ısırması sonucu Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için A RH - (Negatif) trombosit kana acil ihtiyaç vardır.



Kan vermek isteyenlerin Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkeziyle irtibata geçmeleri önemle duyurulur.📌



⚠️… — T.C.Erzurum Valiliği (@ErzurumValiligi) June 19, 2024