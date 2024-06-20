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        Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Çağın Hastalıkları Kene ölümleri | Erzurum Valiliği çağrıda bulundu! Korkutan bekleyiş - Son dakika haberi | Sağlık Haberleri

        Sivas, Çankırı ve Yozgat'ın ardından Erzurum... Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!

        Kelkit Vadisi'ne yakın kentlerimizde her yıl en az 20 vatandaşımızın ölümüne neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, son 15 günde Sivas'ta 4 ve Çankırı ile Yozgat'ta 1'er olmak üzere 6 kişinin ölümüne neden oldu. Son olarak Erzurum'dan kaygı yaratan bir haber geldi. 51 yaşındaki, 5 çocuk annesi Bilgenur Yıldırım KKKA teşhisiyle tedaviye alındı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 10:02 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:02
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        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
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        Sivas, Çankırı ve Yozgat'ta 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili bir gelişme de Erzurum'da yaşandı.

        YÜKSEK ATEŞLE HASTANEYE BAŞVURDU

        AA'da yer alan habere göre Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki, evli ve 5 çocuk annesi Bilgenur Yıldırım, kene ısırması sonrası yüksek ateş şikayetiyle Olur Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

        Hasta, buradaki müdahalenin ardından önce Artvin Yusufeli Devlet Hastanesine, ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

        ACİL KAN İHTİYACI VAR

        Hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavisi devam eden Yıldırım'ın, acil kan ihtiyacı olduğu öğrenildi. Hastanın eşi Gürsel Yıldırım, hayvancılık yaptıkları için zaman zaman vücutlarında keneyle karşılaştıklarını söyledi.

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        "2 GÜNDÜR BURADAYIZ"

        Yıldırım, kenenin hayvanlarla ilgilenirken üzerine çıktığını değerlendirdiklerini belirterek, "Yaylaya çıktıktan sonra ateşlendi. Olur'a gittik, orada ilaç verdiler. Daha sonra iyileşmeyince Yusufeli'ne gittik. Oradan da buraya sevk ettiler, 2 gündür buradayız" dedi.

        VALİLİK DE ÇAĞRIDA BULUNDU

        Erzurum Valiliğince de sosyal medya hesaplarından, kadın için kan ihtiyacı olduğuna dair duyuruda bulunuldu.

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        #Erzurum
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