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        Haberler Magazin Bir sokak köpekleri vakası daha! Demet Akalın'ın kuzeni köpek tarafından öldürüldü: İki evlat annesiz kaldı - Magazin haberleri

        Demet Akalın'ın kuzeni köpek tarafından öldürüldü

        Demet Akalın, büyük kuzeninin sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Akalın, "2 evlat annesiz kaldı. Sadece sabah yürüyüşü yapıyordu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 11:08 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:26
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          Türkiye'de gündemi uzunca bir süredir meşgul eden başı boş köpeklerle ilgili tartışmalar devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) de yeni bir yasa üzerinde görüşmeler devam ediyor. Tüm bunlar devam ederken Demet Akalın'dan acı bir haber geldi.

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          "2 EVLAT ANNESİZ KALDI"

          Yakın zamanda 2 çocuk annesi kuzeninin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıklayan 52 yaşındaki Demet Akalın, "2 evlat annesiz kaldı" ifadelerini kullandı.

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          Demet Akalın, acı haberi ise köpek saldırısı sonucu yaralanan minik Tunahan'ın videosunu alıntılayarak duyurdu. Şarkıcı, sabah yürüyüşü yapan büyük kuzeninin köpeklerin saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

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